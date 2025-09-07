Ucraina, i soccorsi al lavoro dopo gli attacchi della Russia: le immagini delle macerie

In Ucraina, i servizi di emergenza sono al lavoro dopo gli attacchi russi notturni. Domenica la Russia ha colpito la capitale ucraina con droni e missili nel più grande attacco aereo sul Paese dall’inizio della guerra, uccidendo almeno due persone. La Russia ha attaccato l’Ucraina con 810 droni e missili, secondo quanto riferito dall’aeronautica militare ucraina. L’Ucraina ha abbattuto e neutralizzato 747 droni e 4 missili, secondo una dichiarazione dell’aeronautica militare. Sono stati registrati nove missili e 54 droni in 33 località in tutta l’Ucraina, e i detriti dei bersagli abbattuti sono caduti in otto località, ha detto l’aeronautica militare. Le immagini diffuse dal Servizio di emergenza statale ucraino mostrano i soccorritori ucraini al lavoro mentre si sentono delle esplosioni.