Inchiesta urbanistica Milano, Nordio: “Con nostra riforma non ci sarebbero stati arresti”

“Se fosse entrata già in vigore la nostra riforma programmata per il prossimo anno, questi arresti non sarebbero avvenuti. Lo stesso tribunale che ha ordinato la scarcerazione non avrebbe ordinato l’incarcerazione. La carcerazione preventiva è sempre un fardello di dolore per chi la subisce”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio, in merito alle scarcerazioni da parte del Tribunale del Riesame di Milano dei principali indagati nell’inchiesta della procura meneghina sull’urbanistica nel capoluogo lombardo.