Inchiesta urbanistica Milano, torna libero Manfredi Catella: revocati i domiciliari

Nell’ambito dell‘inchiesta sull’urbanistica a Milano, torna libero Manfredi Catella. Il tribunale del riesame di Milano ha revocato gli arresti domiciliari disposti il 31 luglio dal gip Mattia Fiorentini per corruzione nei confronti del fondatore e ceo di Coima nell’inchiesta sull’urbanistica della Procura.

Le motivazioni tra 45 giorni

Ci vorranno 45 giorni per conoscere le motivazioni del provvedimento e sapere se l’annullamento dell’ordinanza riguarda i gravi indizi o le esigenze cautelari e quindi la necessità di privare della libertà il più importante immobiliarista di Milano. Dieci giorni fa un collegio differente dei giudici della libertà aveva annullato gli arresti domiciliari per Alessandro Scandurra, l’ex membro della commissione paesaggio che secondo i pm Petruzzella-Filippini-Clerici-Siciliano sarebbe stato corrotto dallo stesso Catella e la custodia cautelare in carcere per il costruttore Andrea Bezziccheri. La settimana successiva i giudici hanno sostituito invece gli arresti con interdittive per un anno per l’ex assessore Giancarlo Tancredi, l’ex presidente della commissione, Giuseppe Marinoni, e l’imprenditori Federico Pella, riqualificando per tutti l’accusa da corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio in corruzione per l’esercizio delle funzioni.