Armani, Tardelli: "Persona generosa e serena, non si è mai montato la testa"

“Ho tanti ricordi belli. A Pantelleria vivevo vicino a lui, ho un bellissimo ricordo: grande e generoso, è un grande che veramente ha dato molto all’Italia, è rimasto un vero italiano”. Così l’ex calciatore campione del mondo del 1982, Marco Tardelli, arrivando alla camera ardente di Giorgio Armani allestita all’Armani Teatro di Milano, accompagnato dalla compagna e conduttrice televisiva Myrta Merlino. Alla domanda sul rapporto umano con lo stilista Tardelli ha risposto: “Rapporto umano fantastico, una persona generosa, serena, non si è mai montato la testa“.