Armani, Rutelli: "Per lui niente era impossibile"

“Ricordo di quando nella breve esperienza di governo io gli chiesi perché non fai tu l’aggregazione dei gruppi italiani in un mondo che si sta trasformando dal punto di vista della moda globale e lui mi rispose in modo molto vivace, ma la sostanza era che è impossibile. Non è stato niente impossibile però per lui e quello che vediamo oggi lo dimostra. Migliaia di ragazzi che gli danno il tributo di una vita, di una creatività, di un contributo alla nostra Italia unico e straordinario”. Così l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, uscendo dalla camera ardente di Giorgio Armani a Milano accompagnato dalla moglie, la giornalista Barbara Palombelli. Alla richiesta di un ricordo personale, Rutelli ha risposto: “Ne ho tanti ma me li faccio tenere per me”.