Armani, Palombelli: "Era l’Italia del fare e non quella della lagna"

“Non credevo che mi dispiacesse tanto, ho sofferto per questa notizia, perché ci eravamo conosciuti qui a Milano nel 1980, quando tutto nasceva a Milano. Nasceva Mediaset, nasceva la grande moda, ci si riprendeva dall’Italia del terrorismo e quindi eravamo tutti ragazzi con grandi speranze e quindi poi siamo rimasti molto legati. Mi spiace tanto”. Così la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Palombelli uscendo dalla camera ardente di Giorgio Armani a Milano. Alla domanda su quando lo avesse sentito l’ultima volta ha raccontato: “Quest’estate ci siamo scritti perché lui non era stato bene. Ho trovato il suo bigliettino al ritorno dalle vacanze. Lui scriveva e rispondeva a tutti e questa era una cosa meravigliosa, una precisione”. “Armani rappresentava l’Italia del fare contro l’Italia della lagna e questa è una grande lezione di vita che continuerà”, ha concluso.