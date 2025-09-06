Armani, Vieri e Costanza Caracciolo alla camera ardente ricordano lo stilista

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno partecipato sabato alla camera ardente di Giorgio Armani allestita all’Armani Silos di Milano. La coppia si è fermata con i giornalisti dopo l’omaggio allo stilista. “Mi sembrava il minimo essere qui”, ha confidato l’ex bomber. “L’ho conosciuto nel 1999 quando sono arrivato all’Inter, quindi ci siamo frequentati un bel po’. Mi dispiace tanto perché è una persona favolosa. Dopo qualche anno che ci vedevamo in giro mi dice: ‘Bobo, c’è solo un colore, il blu scuro’. Da quel momento ho buttato tutti i vestiti via, tutti quelli che avevo, e sono fisso con il blu scuro, sempre, tutti i giorni. Ci mancherà tanto”. Anche Costanza Caracciolo ha ricordato il legame con lo stilista: “Qualche giorno fa a Venezia ho indossato una sua creazione meravigliosa ed è stato veramente emozionante. Anche adesso l’ultimo saluto ci ha colpito perché eravamo comunque molto legati, ho avuto l’onore di conoscerlo, non bene come lui, ma è stato davvero un onore”. La coppia ha infine spiegato che racconteranno di Armani alle loro due figlie: “Le nuove generazioni devono sapere che l’eleganza parte da Giorgio Armani e faremo del nostro meglio per farglielo capire, lo devono fare tutti”.