Giorgio Armani, aperta la camera ardente a Milano

Una folla di persone è in fila da questa mattina per accedere alla camera ardente di Giorgio Armani, lo stilista morto lo scorso giovedì all’età di 91 anni.

La camera, allestita nel teatro di via Bergognone a Milano, rimarrà aperta anche nella giornata di domani, domenica 7 settembre. I funerali in forma privata, invece, sono in programma il prossimo lunedì.

Beppe Sala: “Suo nome iscritto al Famedio”

“La prima cosa è l’iscrizione al Famedio, io sono assolutamente favorevole”, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. “Creo che sia più che rispettoso chiedere anche alla sua famiglia e se, come spero, diranno di sì, siamo in tempo per l’iscrizione anche quest’anno. La commissione che decide ci sarà nelle prossime settimane, non credo che ci saranno problemi”. Il Famedio è situato all’ingresso del cimitero monumentale della città meneghina e rende omaggio alla memoria dei cittadini milanesi illustri, benemeriti o che si sono distinti per opere letterarie, scientifiche, artistiche o per aver reso celebre la città.

“Aveva una personalità esorbitante e a volte c’era anche un po’ di timore nel confrontarsi con lui. Dietro a una immagine a volte fredda aveva un grandissimo calore. Un uomo di eleganza e di una misura straordinaria, anche in questo momento”. “Milano è piena di segni di Armani e sarà impossibile dimenticare. Se devo individuare un milanese che ha enfatizzato il valore positivo del valore è stato senz’altro Giorgio. Piccoli e grandi gesti, un grandissimo milanese, non lo sono nemmeno io di origine, lui lo è diventato”, ha aggiunto il primo cittadino.