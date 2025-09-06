Armani, il maxi cartellone pubblicitario in memoria dello stilista a Milano

“Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia”. Queste le parole di Giorgio Armani, scomparso giovedì a 91 anni, apparse su un maxi cartellone pubblicitario in centro a Milano, in via Broletto, nel giorno in cui è stata aperta la camera ardente del grande stilista. Quello spazio è spesso usato per le pubblicità di Armani, e oggi al posto dei normali cartelloni è stato affisso un messaggio in memoria di Re Giorgio.