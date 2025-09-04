Xi Jinping e Putin parlano di immortalità prima della parata a Pechino

(LaPresse) In un raro fuorionda a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin sono stati ripresi mentre discutevano, in modo informale, dei progressi della scienza e della possibilità di allungare la vita umana, forse persino fino all’immortalità. La conversazione è avvenuta mentre Xi, Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un camminavano insieme sul tappeto rosso, diretti verso la tribuna d’onore per assistere alla grande parata militare cinese in occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Xi ha accennato al fatto che “un tempo era raro arrivare a 70 anni, oggi si dice che a quell’età si è ancora bambini”. Putin ha risposto gesticolando, e il traduttore ha riferito le sue parole: “Tra qualche decennio, con lo sviluppo delle biotecnologie, gli organi umani potranno essere trapiantati, le persone ringiovaniranno e forse si potrà raggiungere l’immortalità”. Xi ha sorriso leggermente a queste parole. L’audio ha poi registrato una voce, forse ancora quella del leader cinese, affermare: “Alcuni prevedono che, entro questo secolo, si potrà vivere fino a 150 anni”. La scena è stata trasmessa in diretta da un feed ufficiale della parata fornito ai media internazionali, tra cui l’Associated Press. La parata stessa ha visto sfilare jet militari, missili e armamenti moderni, come dimostrazione della potenza e dei progressi raggiunti dalla Cina sotto la guida del Partito Comunista