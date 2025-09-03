Cina: Xi Jinping, Putin e Kim alla parata militare di Pechino

Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla storica Porta di Tiananmen diversi leader mondiali, tra cui il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un, per assistere alla parata militare a Pechino che celebra l’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.

Xi ha stretto la mano agli ospiti individualmente su un tappeto rosso prima di salire le scale che portavano alla piattaforma panoramica sulla porta che si affaccia su Piazza Tiananmen. Putin e Kim hanno affiancato Xi mentre si dirigevano verso la piattaforma. Gli altri ospiti hanno applaudito educatamente mentre si dirigevano ai loro posti. Si sono fermati per stringere la mano a cinque veterani della Seconda guerra mondiale, alcuni dei quali ultracentenari.

La parata ha consentito al regime cinese di mettere in mostra missili, moderni aerei da combattimento e altri mezzi militari, mentre la Cina cerca di esercitare una maggiore influenza sulla scena mondiale. Alcuni di questi equipaggiamenti militari sono stati esposti al pubblico per la prima volta.