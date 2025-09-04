Ucraina, Macron: "26 Paesi si sono impegnati per truppe a Kiev"

Ventisei Paesi europei si sono impegnati a essere presenti “sulla terraferma, in mare o in aria” in Ucraina. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine della riunione della Coalizione dei volenterosi che si è tenuta all’Eliseo, in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Macron ha affermato che molti di loro sono pronti a fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina e che ventisei di loro si sono impegnati a essere presenti “sulla terraferma, in mare o in aria”. “Per la formalizzazione delle garanzie di sicurezza, eravamo in due ad affermare che forse un giorno avremmo inviato truppe: Francia e Lituania. Oggi, una ventina di Paesi hanno confermato la loro disponibilità a schierare truppe e a essere coinvolti in forze di rassicurazione. La formalizzazione avverrà nelle prossime settimane. Non si tratta di dichiarazioni d’intenti”, ha aggiunto Macron.