Ucraina, a Parigi la riunione della 'Coalizione dei Volenterosi'

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ospitato un incontro con i Paesi europei per valutare quali garanzie di sicurezza post-belliche possano offrire all’Ucraina insieme agli Stati Uniti. Alla riunione ha partecipato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre altri leader sono intervenuti in videoconferenza.

La “coalizione dei volenterosi” comprende circa 30 nazioni che supportano l’Ucraina, ma la cosiddetta “forza di rassicurazione” per garantire la sicurezza di Kiev è un gruppo più ristretto. Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno sottolineato che qualsiasi forza europea in Ucraina deve avere il sostegno degli Stati Uniti. Regno Unito, Francia ed Estonia hanno espresso disponibilità a schierare truppe in Ucraina per scoraggiare un nuovo attacco di Putin, mentre la Polonia, assente al vertice, ha dichiarato che si concentrerà invece sul rafforzamento della sicurezza NATO nell’Europa orientale. Il conflitto continua senza tregua e la questione cruciale del coinvolgimento americano per garantire la sicurezza futura dell’Ucraina resta aperta.