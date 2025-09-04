Ucraina, oggi a Parigi la riunione dei Volenterosi – La diretta

È in programma nel pomeriggio a Parigi, con alcuni leader collegati in videoconferenza, la riunione dei Volenterosi sull’Ucraina. Il premier spagnolo Sanchez, decollato alla volta della Francia, è stato costretto a rientrare a Madrid per un guasto all’aereo. Intanto Mosca attacca: “Kiev ed Europa non vogliono cercare soluzioni pacifiche”.
Il capo dell’amministrazione regionale di Chernihiv, Vyacheslav Chaus, ha affermato che due persone sono state uccise in un attacco russo, mentre altre tre sono rimaste ferite. Chaus ha sottolineato che si è trattato di un attacco mirato contro gli operatori della missione umanitaria di sminamento ‘Danish Refugee Council’. Il missile ha colpito la comunità di Kyseliv, situata vicino a Chernihiv. Lo riporta Rbc-Ucraina. “All’inizio, i russi hanno disseminato la zona di esplosivi e mine. Ora stanno uccidendo persone, civili, rischiando la vita per liberare la nostra terra dalle conseguenze dell’invasione russa”, ha aggiunto Chaus.
Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno parlato al telefono con il primo ministro indiano Narendra Modi. “Accogliamo calorosamente il continuo impegno dell’India con il Presidente Zelensky. L’India ha un ruolo importante da svolgere nel convincere la Russia a porre fine alla sua guerra di aggressione e nel contribuire a creare un percorso verso la pace. Questa guerra ha conseguenze sulla sicurezza globale e compromette la stabilità economica. Quindi rappresenta un rischio per il mondo intero”, scrive Costa sui social. “Guardando al futuro, prevediamo di concordare un’agenda strategica congiunta al prossimo vertice UE-India, il prima possibile nel 2026. Rimaniamo anche pienamente impegnati a concludere i negoziati per l’Accordo di Libero Scambio entro la fine dell’anno. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario fare progressi ora”, aggiunge.
L’Eliseo ha annunciato che i leader europei che sostengono l’Ucraina hanno avviato i colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Due i temi all’ordine del giorno: la richiesta di ulteriori sanzioni statunitensi contro la Russia e il contributo di ciascuno alle future garanzie di sicurezza per l’Ucraina. I leader della ‘Coalizione dei volenterosi’ – una trentina di Paesi, principalmente europei, che sostengono militarmente l’Ucraina – si sono incontrati in precedenza per definire le garanzie di sicurezza per Kiev. Lo riporta Le Figaro.
Di Vladimir Putin non ci si può fidare, sta ritardando di proposito i colloqui di pace mentre lancia attacchi contro l’Ucraina. È quanto ha detto il premier britannico, Keir Starmer, parlando collegato da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi. Lo riferisce l’emittente britannica Sky News, citando un portavoce di Downing Street, precisando che Starmer era collegato da Glasgow. “Ciò è stato ulteriormente sottolineato dagli attacchi indiscriminati a Kiev della scorsa settimana, che hanno causato danni significativi agli edifici del British Council e della delegazione dell’Ue”, ha affermato un portavoce di Downing Street.
“Il primo ministro ha sottolineato che il gruppo ha assunto un impegno indissolubile nei confronti dell’Ucraina, con il sostegno del presidente Trump, ed è chiaro che ora è necessario andare oltre per esercitare pressione su Putin e garantire la cessazione delle ostilità”, ha detto ancora il portavoce del governo britannico.
Nella regione ucraina di Donetsk, le truppe dell’esercito della Russia hanno sganciato bombe su un ospedale a Kostyantynivka e su edifici a Illinivka, uccidendo due persone. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione regionale Vadym Filashkin. “L’ospedale di Kostyantynivka è un altro obiettivo ‘militare’ degli occupanti russi”, ha scritto in un messaggio su Telegram, “oggi hanno sganciato intenzionalmente 3 bombe aeree sull’ospedale, che fino all’ultimo ha ricevuto e curato i residenti locali… Il nemico ha sganciato altre 3 bombe aeree su Illinivka, uccidendo due persone e danneggiando 5 edifici non residenziali”. Filashkin ha sottolineato che è pericoloso rimanere nella regione di Donetsk e ha chiesto un’evacuazione tempestiva.
L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff ha incontrato a Parigi i leader europei per discutere delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. L’inviato, nominato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per mediare i colloqui di pace, ha in programma anche un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito un funzionario della presidenza ucraina. Witkoff è stato invitato a partecipare alla cosiddetta riunione della ‘Coalizione dei volenterosi’ per discutere gli aiuti all’Ucraina, compresa l’elaborazione di piani di sostegno militare in caso di cessate il fuoco nella guerra tra Russia e Ucraina, al fine di scoraggiare future aggressioni russe.
“A Parigi con la Coalizione dei Volenterosi. La sicurezza dell’Ucraina è la sicurezza dell’Europa e oggi stiamo trasformando l’impegno in azione. Stiamo presentando un piano per garantire una pace giusta e duratura”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto la riunione della Coalizione dei Volenterosi che si tiene all’Eliseo. All’incontro a Parigi prendono parte tra gli altri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente della Polonia Donald Tusk, la prima ministra danese Mette Frederiksen, il primo ministro olandese Dick Schoof, il premier belga Bart de Wever, il presidente finlandese Alexander Stubb e i rappresentanti dell’Ue Ursula von der Leyen e António Costa. Altri leader presenziano tramite videocollegamento. Macron ha affermato che i leader si incontrano per “definire solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina e tutto il lavoro svolto nelle ultime settimane”. Lo riporta il Guardian.
“A Parigi per un incontro cruciale della Coalizione dei Volenterosi sulle garanzie di sicurezza. Abbiamo lavorato su 3 compiti principali. Trasformare l’Ucraina in un porcospino d’acciaio. Costruire una Forza Multinazionale per l’Ucraina sostenuta dagli Stati Uniti. Rafforzare la postura di difesa dell’Europa. Procediamo ora”. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un post su X in cui appare nella capitale francese assieme agli altri leader della Coalizione dei volenterosi.
I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 46 droni ucraini sulle regioni russe e sul Mar Nero durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass: “24 droni sono stati abbattuti sul territorio della regione di Rostov, 4 sul territorio della regione di Krasnodar, 2 sul territorio della regione di Volgograd, 16 droni sono stati distrutti sul Mar Nero”.
“Perché siamo interessati a cosa pensa la Russia delle truppe in Ucraina? È un paese sovrano. Non spetta a loro decidere. Sono davvero stupito (dalla domanda). Non la sto criticando, ma sento questa domanda più spesso ma sono davvero stupito. La Russia non c’entra nulla. È come la Finlandia, avrebbe dovuto avere una sorta di “no” dalla Russia per entrare nella NATO? No, certo che no”. Lo afferma il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, intervenendo al summit sulla difesa dell’Istituto internazionale per gli studi strategici a Praga.
“Abbiamo fondato la NATO tramite nazioni sovrane, l’Ucraina è una nazione sovrana, se l’Ucraina vuole avere forze di garanzia della sicurezza in Ucraina per sostenere la pace, spetta a loro. Nessun altro può decidere al riguardo e penso che dobbiamo davvero smetterla di rendere Putin troppo potente, lui è il governatore del Texas, niente di più, quindi non prendiamoci in giro”, rimarca.
Le garanzie di sicurezza richieste dall’Ucraina sono garanzie di minaccia per il continente europeo e sono assolutamente inaccettabili. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova durante un briefing a margine dell’Eastern Economic Forum, come riporta la Tass. “Sono volte a preservare l’Ucraina come roccaforte del terrore, per provocazioni contro il nostro Paese. Non sono garanzie di sicurezza per l’Ucraina, sono garanzie di minaccia per il continente europeo”, ha sottolineato.
Quanto all’approvazione da parte degli Stati Uniti della possibile vendita di oltre 3.000 missili Eram e attrezzature, secondo Zakharova, contraddice l’aspirazione dichiarata di risolvere il conflitto diplomaticamente.
“Qualcosa succederà, ma non sono ancora pronti”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato alla Cbs News di essere ancora determinato a perseguire un accordo di pace tra Russia e Ucraina, nonostante la crescente incertezza sulla prospettiva di colloqui faccia a faccia tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trump ha definito la sua posizione al tempo stesso realistica e ottimista.
“L’ho visto e ne ho parlato con il Presidente Putin e il Presidente Zelensky”, ha detto Trump in un’intervista telefonica. Quando gli è stato chiesto se a volte dovesse aspettare, Trump ha risposto: “Beh, bisogna farlo”.
La Russia non discuterà in nessun modo l’idea di un intervento militare straniero in Ucraina. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova durante un briefing a margine dell’Eastern Economic Forum, come riporta la Tass. “La Russia – ha detto – non intende discutere di un intervento straniero in Ucraina, del tutto inaccettabile e che mina la sicurezza di qualsiasi forma e in qualsiasi formato”.
Il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato costretto a rientrare a Madrid dopo aver iniziato il suo viaggio verso Parigi a causa di un guasto all’aereo ufficiale. Ne dà notizia El País. Il leader socialista parteciperà alla riunione dei Volenterosi sull’Ucraina in videoconferenza.
Gli aerei ufficiali utilizzati sia da Sanchez che dal re Felipe VI e dai ministri sono molto vecchi e in diverse occasioni hanno avuto guasti. L’idea di rinnovarli è stata ritardata a causa dei costi e delle polemiche politiche che la decisione avrebbe comportato. Spesso il premier è stato attaccato dai critici per i suoi numerosi viaggi a bordo dell’aereo ufficiale. Fonti governative contattate da LaPresse spiegano che si è trattato di un normale problema tecnico e che non ci sono motivi di preoccupazione.
“Ci rammarichiamo di constatare che Kiev e i suoi sponsor europei continuano non hanno ancora desiderio di cercare soluzioni pacifiche alla crisi”. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Galuzin, in un’intervista alla rivista ‘Nuove regioni della Russia’, rilanciata dall’agenzia di stampa russa Tass. “Ciononostante, siamo pronti a proseguire il dialogo con Kiev a Istanbul e siamo disponibili a valutare la possibilità di aumentare il livello delle nostre delegazioni”, ha aggiunto il diplomatico.