Mostra del cinema Venezia 2025, Anna Foglietta al Lido con la kefiah: "Importante spendersi per Gaza"

Una kefiah a coprire le spalle per ribadire la sua vicinanza alla causa della Palestina e alle vittime di Gaza, anche alla mostra del cinema Venezia 2025 . Così l’attrice Anna Foglietta si è presentata all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia per ricevere il premio ‘Women in Cinema Award’, evento collaterale alla Mostra del cinema. “Se ci sono delle cose importanti per cui vale la pena spendersi bisogna farlo, senza stare troppo a pensarci. Quello che sta succedendo a Gaza, le violenze che purtroppo continuano a subire i palestinesi stanno segnando una linea di demarcazione dentro di noi. Non c’è più una differenza tra quello che sono e quello che faccio” ha detto l’attrice a LaPresse. “Ieri alla Mostra c’è stato un segnale molto bello, come tutte le persone che hanno esposto la bandiera palestinese in sala e sarebbe bello farlo ogni giorno. Perché la militanza, l’attivismo e anche il dissenso su quanto sta subendo il popolo palestinese deve passare come una azione quotidiana. Deve diventare una azione perché noi facciamo parte del problema e non possiamo non sentirci parte in causa anche per la sua risoluzione”.