Mostra del Cinema di Venezia 2025, è il giorno di Duse e delle voci da Gaza – La diretta di oggi, 3 settembre

Due film in concorso molto attesi arrivano oggi, 3 settembre, in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia 2025. Valeria Bruni Tedeschi è la protagonista di ‘Duse’, del regista Pietro Marcello, in cui interpreta la celebre diva di inizio Novecento musa di Gabriele D’Annunzio. Sempre in concorso arriva il film ‘The voice of Hind Rajab’, storia di una bambina rimasta intrappolata in una auto a Gaza e che prova a chiamare aiuto sotto l’attacco dell’esercito israeliano, della regista Kaouther Ben Hania con l’attrice Saja Kilani.

Sempre oggi sarà presentato, fuori concorso, anche un altro film di cui si è discusso a lungo: ‘In the hand of Dante’ di Julian Schnabel e con Oscar Isaac nel ruolo del ‘sommo poeta’. Nel film recitano anche Gal Gadot e Gerard Butler, due attori ritenuti vicini a Israele. Molti artisti hanno chiesto che non fossero invitati alla Mostra, nonostante la presenza di entrambi non fosse prevista.