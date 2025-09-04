Roberto Bolle ai giovani: “Nella danza valori etici, forma fisica e disciplina”

Milano si trasforma di nuovo in un immenso palcoscenico a cielo aperto per ‘OnDance’, l’ottava edizione della grande festa della danza ideata e diretta da Roberto Bolle, uno dei grandi promotori dell’incremento che registra il balletto del 12.7% rispetto al 2024 come certifica la Siae. “OnDance è molto cresciuto, in 8 anni è cambiata la percezione del pubblico, all’inizio quasi non sapeva cosa fosse un dance, ma negli anni il pubblico si è incuriosito con tutti questi eventi gratuiti e con tutte le tipologie di ballo e danza”, sottolinea Roberto Bolle a LaPresse. “Creare curiosità e interesse nelle persone per farle avvicinare alla danza – questo l’obiettivo di Bolle – grande partecipazione con appuntamenti iconici come quello de ‘Il Ballo in Bianco’ che raccoglie ogni anno più di 2 mila persone, ragazze e ragazzi da tutta Italia”. Evento trasmesso da Rai1 domenica mattina. “OnDance lega danza e sport, perché ci sono tante ore di allenamento per cercare di superare i limiti fisici e anche mentali. Avremo degli incontri con Karolina Kostner e Arianna Fontana proprio per approfondire e capire le similitudini e differenze tra danza e sport”.”Cosa consiglio ai giovani? Di avvicinarsi alla danza, un’arte che porta grandi valori etici e oltre a una preparazione fisica trasmette la dedizione all’impegno quotidiano e alla disciplina. Qualità che i giovani si portano per tutta la vita”.

Milano celebra la danza: torna OnDance con Roberto Bolle

