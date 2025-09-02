È morto Emilio Fede, storico volto del Tg4 e del giornalismo italiano

È morto a 94 anni Emilio Fede, storico volto del giornalismo televisivo italiano. La notizia è stata confermata dalla figlia Sveva, dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute negli ultimi giorni. Era ricoverato da tempo nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano. Fede iniziò la carriera in Rai come inviato di guerra, divenne direttore del Tg1 e, dagli anni ’90, passò al Tg4 di Fininvest, diventandone per vent’anni il simbolo. La sua conduzione schiettamente filoberlusconiana, le pause teatrali e i commenti sopra le righe ne hanno fatto un personaggio controverso, ma inconfondibile. «Sono il direttore più criticato, ma anche il più guardato», diceva. Al suo capezzale, la figlia ha voluto ricordare il legame con il mondo dell’informazione: “Tutti voi giornalisti siete con lui, e lui è contento”.