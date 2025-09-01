Tianjin, il vertice Sco con Putin, Xi e Modi: le immagini del summit

Il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro indiano Narendra Modi e i leader di altre otto nazioni si incontreranno lunedì nel nord della Cina per l’ultimo vertice dell’Organizzazione di cooperazione di Shanghai. Il vertice comprende i leader di Russia, Bielorussia, Cina, India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan. Originariamente vista come un contrappeso all’influenza degli Stati Uniti in Asia centrale, l’organizzazione ha acquisito quattro nuovi membri con l’aggiunta di India e Pakistan nel 2017, Iran nel 2023 e Bielorussia nel 2024. Il vertice di due giorni della Sco potrebbe fare maggiore chiarezza sulle questioni relative alle attività e alle intenzioni del gruppo.