Vladimir Putin arriva in Cina per il vertice SCO

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato domenica in Cina per un vertice e per le celebrazioni dell’80º anniversario della resa del Giappone nella Seconda guerra mondiale.

Putin è stato accolto dalle autorità a Tianjin, dove lui e i leader di altri nove Paesi si sarebbero incontrati per il nuovo vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO).

Il gruppo, composto da 10 membri e riunito domenica e lunedì nella città portuale, è cresciuto in dimensioni e influenza negli ultimi 24 anni, nonostante i suoi obiettivi e programmi restino poco chiari e la sua notorietà limitata. I membri a pieno titolo sono Russia, Bielorussia, Cina, India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan. Originariamente concepita come contrappeso all’influenza degli Stati Uniti in Asia centrale, l’organizzazione originaria ha acquisito quattro nuovi membri con l’ingresso di India e Pakistan nel 2017, dell’Iran nel 2023 e della Bielorussia nel 2024.