Reggio Calabria, sorpreso in auto con pistola e munizioni: le immagini della polizia

Un’arma clandestina con tanto di munizioni viaggiava nascosta a bordo di un’autovettura a Reggio Calabria. A scoprirla sono stati i carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a perquisizione. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizioni sono stati immediatamente sequestrati, assunti in carico e debitamente custoditi. L’uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto presso la Casa Circondariale ‘G. Panzera’ – plesso di Arghillà – a disposizione dell’autorità giudiziaria.