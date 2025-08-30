Ucraina, gli attacchi russi su Zaporizhzhia: le immagini della devastazione tra i residenti

La Russia ha lanciato un attacco di massa contro l’Ucraina meridionale, hanno riferito sabato i funzionari locali. Tra gli altri luoghi colpiti, l’assalto notturno ha colpito un edificio residenziale di cinque piani nella regione di Zaporizhzhia, uccidendo almeno un civile e ferendone altri 28, ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov. Un video diffuso dall’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia ha mostrato edifici danneggiati e detriti nelle strade. Una residente ha detto che l’assalto è iniziato intorno a mezzanotte ed è continuato per ore. Secondo l’aviazione ucraina, la Russia ha lanciato 537 droni da combattimento oltre a 45 missili. Le forze ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 510 droni e 38 missili, secondo quanto riferito dall’aviazione.