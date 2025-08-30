Ucraina, nuovi raid russi nella notte: un morto e 22 feriti

“Il ministro dell’Interno ucraino Ihor Klymenko e il procuratore generale Ruslan Kravchenko hanno appena riferito le prime circostanze note dell’orribile omicidio avvenuto a Leopoli. Andriy Parubiy è stato ucciso. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Tutte le forze e i mezzi necessari sono impegnati nelle indagini e nella ricerca del killer”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo che è emersa la notizia che l’ex presidente del Parlamento ucraino, Andriy Parubiy, è stato ucciso in una sparatoria a Leopoli.
L’ex presidente del Parlamento ucraino Andriy Parubiy è stato ucciso in una sparatoria a Leopoli. L’ha riferito il governatore regionale, Maksym Kozytsky. La polizia nazionale ha riferito di avere ricevuto una chiamata intorno a mezzogiorno che segnalava una sparatoria nel quartiere Sykhiv di Leopoli. Secondo Kozytsky, “la vittima è morta prima dell’arrivo dei medici”. Parubiy, 54 anni, originario dell’oblast di Leopoli, aveva iniziato la catrriera politica nel Consiglio regionale di Leopoli, nel 2007 era diventato deputato, a dicembre del 2014 era stato eletto vice presidente della Verkhovna Rada, cioè il Parlamento ucraino, e ne era diventato presidente il 14 aprile del 2016. Unian riporta che da fine 2013 era stato fra i leader di Euromaidan. La testata ucraina aggiunge che a dicembre del 2014 era già stato vittima di un tentato assassinio, quando una persona ignota aveva lanciato una granata vicino all’hotel di Kiev dove si stava incontrando con dei colleghi.
“Mentre la Russia dimostra ancora una volta che ignora le parole, contiamo su azioni concrete”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, denunciando che nella notte “i russi hanno lanciato quasi 540 droni, 8 missili balistici e 37 altri tipi di missili contro la popolazione civile”, colpendo un edificio residenziale a Zaporizhzhia, nonché “le regioni di Volyn, Dnipro, Donetsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Rivne, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy, Chernivtsi e Chernihiv”. “È assolutamente chiaro che Mosca ha sfruttato il tempo destinato alla preparazione di un incontro a livello di leader per organizzare nuovi attacchi massicci. L’unico modo per riaprire una finestra di opportunità per la diplomazia è attraverso misure severe contro tutti coloro che finanziano l’esercito russo e sanzioni efficaci contro la stessa Mosca, sanzioni bancarie ed energetiche. Questa guerra non si fermerà solo con dichiarazioni politiche; sono necessari passi concreti. Ci aspettiamo un’azione da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e del mondo intero”, ha affermato il presidente ucraino
“Gli attacchi sanguinosi della Russia di questa settimana dimostrano ancora una volta che Vladimir Putin, a questo punto, non ha alcuna intenzione di porre fine alla guerra imperialista, alla guerra di colonizzazione che ha iniziato più di tre anni fa contro l’Ucraina. E se davvero, tra pochi giorni, alla scadenza del termine di due settimane dato al Presidente Trump, Vladimir Putin continuerà a opporsi a un incontro ad alto livello con il Presidente dell’Ucraina, allora dovremo forzarlo aumentando le sanzioni, sanzioni contro gli Stati Uniti, ma anche sanzioni europee”. Lo dice il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, al suo arrivo al Consiglio informale Esteri Gymnich a Copenaghen.”E questo tema sarà ovviamente al centro delle nostre discussioni di stamattina a Copenaghen. Presentarò le proposte che la Francia ha elaborato affinché possiamo esaurire le risorse che Vladimir Putin sta riversando in questa guerra e fermare la macchina da guerra russa prendendo di mira il settore energetico, il settore finanziario, ma forse anche alcuni settori civili che indirettamente continuano a sostenere lo sforzo bellico russo”, spiega.
Sappiamo che la Russia non vuole la pace. Quindi, nonostante siano stati fatti molti sforzi diplomatici per portare Zelensky e la Russia al tavolo delle trattative. Quindi, in relazione a questo, approfondiremo la questione dei beni congelati. Ci sono pro e contro, ci sono alcune questioni delicate, ma dobbiamo davvero avere un dibattito argomentativo su questo, sui rischi, perché non possiamo immaginare di dover avere una strategia di uscita, non possiamo immaginare che, se ci fosse un cessate il fuoco o un accordo di pace, questi beni vengano restituiti alla Russia, se non hanno pagato per le loro operazioni”. Lo ha affermato l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio informale Esteri Gymnich a Copenaghen.
La Russia ha lanciato nella notte un attacco con missili e droni contro varie regioni ucraine e il bilancio è di almeno un morto e 22 feriti, fra cui 3 bambini. Lo riferiscono le autorità locali, citate dal Kyiv Independent. Le vittime sono state registrate nella regione di Zaporizhzhia, dove i raid hanno danneggiato 40 case, 14 condomini e un numero imprecisato di strutture industriali, secondo quanto riferito dal governatore regionale Ivan Fedorov. Altre esplosioni sono state udite nelle zone di Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk e Cherkasy. Ukrzaliznytsia, l’operatore ferroviario statale ucraino, ha riferito che l’infrastruttura ferroviaria è stata danneggiata nell’oblast di Kiev durante l’attacco notturno, causando ritardi di diverse ore nella partenza dei treni. Il Kyiv Independent riporta inoltre che un secondo di missili balistici russi è stato poi lanciato sulle città orientali dell’Ucraina intorno alle 5 del mattino. In risposta all’attacco la Polonia ha fatto decollare dei caccia intorno alle 5 del mattino per proteggere il proprio spazio aereo, ha riferito l’aeronautica militare polacca sui social.