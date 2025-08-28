Ucraina, von der Leyen: "Indignata per gli attacchi russi a Kiev"

Ursula von der Leyen si è detta “indignata” per l’attacco russo che a Kiev ha colpito anche gli uffici dell’UE nella capitale dell’Ucraina. “Si è trattato del più letale attacco con droni e missili contro la capitale da luglio ed è stato un attacco anche alla nostra delegazione. Ho appena parlato con il nostro vice ambasciatore e sono sollevata dal fatto che nessuno del nostro staff è stato ferito”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea in un punto stampa a Bruxelles.

“L’attacco di ieri sera ha colpito nelle immediate vicinanze della missione diplomatica, la rappresentanza della nostra Unione. Due missili hanno colpito a una distanza di 50 metri della delegazione in 20 secondi”, ha riferito mostrando le immagini degli edifici colpiti. “L’attacco di ieri a Kiev e alla delegazione Ue a Kiev “è un altro triste promemoria di ciò che è in gioco. Dimostra che il Cremlino non si fermerà davanti a nulla per terrorizzare l’Ucraina, uccidendo alla cieca civili, uomini, donne e bambini, e prendendo di mira persino l’Unione Europea”, ha rimarcato.