Ucraina, attacco russo a Kiev: almeno otto morti e 38 feriti

Missili balistici russi hanno colpito Kiev in un massiccio attacco, con almeno otto morti, tra cui un bambino, e 38 feriti. Lo riferisce Kyiv Independent. Fra le persone decedute in Ucraina c’è anche un 14enne, diversi i bambini che sono stati ricoverati in ospedale. Case, uffici e scuole sono stati danneggiati in tutta la città.

Le prime esplosioni sono state udite nella Capitale intorno alle 21.30, quando il sindaco Vitalii Klitschko ha annunciato il dispiegamento di sistemi di difesa aerea. L’aeronautica militare ha inoltre segnalato che sciami di decine di droni stavano volando sopra le regioni centrali e meridionali, tra cui gli oblast’ di Zhytomyr, Odessa e Mykolaiv, nonché le regioni più vicine alla linea del fronte.

“Delle 38 persone rimaste ferite – riporta Kyiv Independent- 30 di queste sono state ricoverate in ospedale, ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Tra i feriti ci sono diversi bambini”. ” Le sirene antiaeree hanno risuonato in tutta l’Ucraina e i residenti di quasi tutte le regioni sono stati invitati a cercare riparo mentre la Russia lanciava missili ipersonici e numerose ondate di droni per tutta la notte. Almeno quattro aerei MiG-31 – jet armati con missili Kinzhal – sono decollati durante l’attacco”.

Zelensky: “Russia sceglie balistica invece dei negoziati”

“Altre persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie. Decine di feriti. Questi missili e droni russi che hanno attaccato oggi sono una chiara risposta a tutti coloro che, per settimane e mesi, hanno chiesto un cessate il fuoco e una vera diplomazia”, scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post su X. “La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati. Sceglie di continuare a uccidere invece di porre fine alla guerra. E questo significa che la Russia non teme ancora le conseguenze. La Russia continua ad approfittare del fatto che almeno una parte del mondo chiude un occhio sui bambini assassinati e cerca scuse per Putin”.

Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким.



Люди… pic.twitter.com/JFvoMDGYPg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Zelensky: “Ci aspettiamo reazioni da Cina e Ungheria”

“Ci aspettiamo una reazione dalla Cina a quanto sta accadendo. La Cina ha ripetutamente chiesto di non estendere la guerra e di raggiungere un cessate il fuoco. Eppure questo non sta accadendo a causa della Russia. Ci aspettiamo una reazione dall’Ungheria. La morte di bambini dovrebbe sicuramente suscitare emozioni molto più forti di qualsiasi altra cosa. Ci aspettiamo una risposta da tutti coloro che nel mondo hanno chiesto la pace, ma ora più spesso rimangono in silenzio piuttosto che assumere posizioni di principio”, ha aggiunto Zelensky.