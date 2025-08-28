Ucraina, Merz: "E' evidente che non ci sarà nessun incontro Putin-Zelensky"

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ritiene “evidente” che non ci sarà alcun incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ciò è in contrasto con quanto concordato tra il presidente Donald Trump e il presidente Putin la scorsa settimana, quando eravamo insieme a Washington”, ha affermato Merz mentre si trovava in visita in Francia. I leader occidentali hanno accusato Putin di rallentare gli sforzi di pace e di evitare negoziati seri, mentre le truppe russe avanzano sempre più in profondità nell’Ucraina. Merz è stato ricevuto dal presidente francese Emmanuel Macron al Fort de Bregancon, residenza estiva presidenziale a Bormes-les-Mimosas, nel sud-est della Francia.