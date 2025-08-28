Ucraina, la Russia colpisce gli uffici della Ue e del Regno Unito a Kiev: le immagini dei danni

L’alto diplomatico dell’UE Kaja Kallas ha convocato l’inviato russo presso l’UE a Bruxelles in merito agli attacchi che hanno danneggiato gli uffici dell’UE. Anche il Regno Unito ha intrapreso simili iniziative. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha dichiarato che due attacchi sono stati sferrati a 20 secondi di distanza l’uno dall’altro a circa 50 metri dall’edificio della missione dell’UE in Ucraina a Kiev e che nessun membro del personale è rimasto ferito nell’attacco. Anche il British Council, che promuove le relazioni culturali e le opportunità educative, ha dichiarato che il suo ufficio di Kiev è stato “gravemente danneggiato” nell’attacco e rimarrà chiuso ai visitatori fino a nuovo avviso. L’ambasciatore russo a Londra è stato convocato al ministero degli Esteri.