Ucraina, Casa Bianca: "Trump non è contento, Mosca e Kiev non sono pronte alla pace"

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt critica sia Putin che Zelensky dopo l’ultimo grande attacco russo a Kiev. Trump “non era contento di questa notizia, ma non era nemmeno sorpreso”, ha detto Leavitt riferendosi all’attacco aereo russo di giovedì su Kiev che ha causato almeno 19 morti e decine di feriti. Leavitt ha osservato che anche l’Ucraina ha lanciato attacchi efficaci contro l’industria petrolifera russa nelle ultime settimane. “Forse entrambe le parti in guerra non sono pronte a porre fine al conflitto”, ha affermato Leavitt. “Il presidente vuole che finisca, ma anche i leader di questi due paesi devono volerlo”.