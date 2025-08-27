SpaceX, l'ammaraggio del razzo Starship nell'Oceano Indiano

SpaceX ha condotto con successo il suo ultimo test del mega razzo Starship. Il lancio di prova includeva il primo dispiegamento in assoluto di un carico utile nello spazio. Starship è decollato dal sito di lancio di SpaceX in Texas martedì sera con a bordo otto satelliti fittizi prima di ammarare come previsto nell’Oceano Indiano, come si vede in queste immagini. Quando Starship ha toccato l’acqua, si è inclinato e la telecamera della boa nell’Oceano Indiano sembrava mostrare una palla di fuoco. Ciò non ha impedito ai dipendenti di SpaceX a Hawthorne, in California, di esultare con entusiasmo.

Si è trattato del decimo test dimostrativo per il razzo più grande e potente al mondo. Il test ha incluso anche il ritorno riuscito del booster del veicolo, che è ammarato nell’Atlantico. SpaceX, sulla piattaforma social X, ha dichiarato: “Ammaraggio confermato! Congratulazioni a tutto il team SpaceX per l’emozionante decimo test di volo di Starship!”. La NASA ha ordinato due Starship per far atterrare gli astronauti sulla Luna entro la fine di questo decennio, mentre l’obiettivo finale del CEO di SpaceX Elon Musk è Marte.