SpaceX, successo per il decimo test Starship

Il mega razzo è decollato dal sito di lancio nel sud del Texas, Starbase. In programma future missioni sulla Luna e su Marte.

Successo di SpaceX per il decimo test Starship. Il test del mega razzo ha incluso il primo dispiegamento in assoluto di un carico utile di prova nello Spazio.

Starship è decollato dal sito di lancio di SpaceX nel sud del Texas, Starbase, nella serata di martedì, poco dopo le 18.30 (ora locale in Usa), e ha poi lanciato 8 simulatori di satelliti nello spazio prima di ammarare come previsto nell’Oceano Indiano dopo poco più di un’ora di volo.

Si è trattato del decimo test dimostrativo per il razzo più grande e potente al mondo. È riuscito anche il ritorno del booster del veicolo, Super heavy booster, che è ammarato nell’Atlantico dopo aver testato una sequenza di motori di atterraggio.

SpaceX spera di utilizzare Starship per future missioni sulla Luna e su Marte. La Nasa ha ordinato due Starship per far atterrare gli astronauti sulla Luna entro la fine di questo decennio, mentre l’obiettivo finale del ceo di SpaceX Elon Musk è Marte.

Nessun membro dell’equipaggio era a bordo del lancio dimostrativo. Prima dell’ammaraggio, Starship ha continuato a orbitare intorno alla Terra, passando dalla luce del giorno in Texas alla notte e poi di nuovo al giorno. Prima che il veicolo toccasse le onde, i suoi motori si sono accesi, capovolgendo la sua posizione in modo che entrasse in acqua in posizione verticale con il cono di prua rivolto verso l’alto.

Il successo del test è arrivato dopo un anno di contrattempi. I test di gennaio e marzo si erano conclusi pochi minuti dopo il decollo, con una pioggia di detriti nell’oceano. E l’ultimo test di maggio, il nono tentativo, si era concluso quando il veicolo spaziale era caduto fuori controllo e si era spezzato. SpaceX ha successivamente riprogettato il booster Super Heavy con alette più grandi e resistenti per una maggiore stabilità, secondo un post pubblicato dall’azienda su X questo mese. La prima Starship era esplosa pochi minuti dopo il suo volo di prova inaugurale nel 2023.