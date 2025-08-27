Meloni arriva al Meeting di Rimini tra gli applausi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Meeting di Rimini. Ad attenderla molte persone, che l’hanno accolta al suo ingresso con un applauso e cori. Meloni era stata alla kermesse l’ultima volta nel 2022, prima dell’elezione e dell’insediamento a Palazzo Chigi. Al suo arrivo, la presidente del Consiglio ha autografato il libro a una persona. “Avevo portato anche dei meloni da regalarle, ma la Digos me li ha ritirati”, ha detto l’uomo che le ha chiesto l’autografo. Meloni ha sorriso e ha proseguito il suo passaggio ed è poi entrata nell’Auditorium delle Fiere di Rimini per partecipare al panel del Meeting, in dialogo con Bernard Scholz. La premier è stata accolta con un lungo applauso dei presenti in sala.