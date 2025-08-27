Meloni al Meeting di Rimini: “Avanti con la riforma della giustizia nonostante giudici politicizzati”

Il discorso della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Meeting di Rimini. La premier è stata accolta da una standing ovation della platea al suo arrivo sul palco. Tra i temi trattati la guerra in Medio Oriente, i migranti, l’Ucraina. Ecco le sue parole.
“Il discorso di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini è stato un esercizio di pura propaganda. Una passerella di promesse vuote, senza un briciolo di concretezza. I ‘mattoni’ per costruire una nuova nazione esistono solo nel mondo virtuale di Giorgia Meloni, che ha dipinto un Paese che non esiste, ignorando la condizione vera delle famiglie e delle imprese. La realtà è che l’economia italiana si è già contratta nel secondo trimestre e rischia la recessione. Di fronte a questo scenario, il governo continua a non avere una strategia credibile di rilancio. Meloni fa finta di non vedere il pericolo che viene dal ritorno del protezionismo e dai dazi americani, che colpiranno duramente il nostro export e quindi il lavoro di migliaia di italiani”. Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale Pd. “E intanto il famoso piano di sostegno all’economia, annunciato trionfalmente ad aprile, è sparito nel nulla. Gli italiani non vivono di slogan sul ‘ceto medio’: vivono con stipendi che non crescono, con una pressione fiscale tornata a livelli record, con un sistema sanitario pubblico al collasso, con scuole e servizi essenziali che rischiano l’asfissia per mancanza di risorse.Il Paese chiede serietà e risposte, non discorsi autocelebrativi. Su questo terreno la presidente del Consiglio continua a essere clamorosamente assente”, aggiunge.
Bisogna “delineare un’Europa del realismo e del pragmatismo, andando olre il dibattiti un po’ stantio su più Europa e meno Europa, perché serve un’Europa che faccia meno ma che faccia meglio”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini.
“Meloni parla come se venisse da Marte o fosse da ieri a palazzo Chigi ma il piano sull’energia, su come diminuire i costi, diminuendo le rendite assurde che stanno facendo i produttori di rinnovabili, Azione glielo ha inviato dettagliato e pronto per essere messo in un decreto. Quindi bisogna fare le cose e smettere di parlarne”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda.
“Giorgia Meloni non è Amélie che vive in un mondo fantastico: la realtà è ben diversa, intrisa di bugie e propaganda. Oggi al Meeting di Rimini la storia si è purtroppo ripetuta. Mentre da due anni a Gaza si consuma una pulizia etnica con donne, bambini e giornalisti uccisi, ospedali e scuole ridotti in macerie, Meloni descrive all’Italia un’azione israeliana ‘sproporzionata ma comprensibile’ nella risposta ad Hamas, cancellando lo sterminio: 60 mila civili uccisi, la cacciata della Sacra Famiglia da Gaza e della comunità cattolica. Eppure l’Italia prosegue con accordi militari e rifiuta di adottare sanzioni. Meloni, sei senza vergogna. Parla di ‘immigrazione legale’ lei che ha liberato e riaccompagnato con un volo di Stato in Libia un trafficante di esseri umani, assassino e stupratore come Almasri”. Così in una nota Angelo Bonelli, parlamentare di Avs e co-portavoce di Europa Verde. “Non paga, dal palco di Rimini ha rilanciato anche contro la magistratura, affermando: ‘Andremo avanti con la riforma della giustizia nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare’. Parole gravissime che svelano il vero obiettivo di questa destra: mettere sotto controllo i giudici indipendenti e piegare la giustizia alla politica, preludio di una deriva autoritaria”, ha aggiunto. “Parla di ‘piano casa per i giovani’, dopo aver detto no al salario minimo e favorito le speculazioni finanziarie: banche e società energetiche hanno accumulato oltre 120 miliardi di euro di extraprofitti in tre anni, mentre la povertà assoluta e il lavoro povero aumentano. Chiediamo a Giorgia Meloni: quando la smetterà di raccontare bugie, quindi dirà che ha venduto l’Italia agli interessi di Trump con dei dazi che mettono in ginocchio la nostra economia?”, ha concluso Bonelli.
“Questa fase di enormi mutamenti, in cui sono saltati i paradigmi su cui abbiamo visto costruire l’Unione europea, ci offre per paradosso una grande opportunità, che possiamo cogliere solo se l’Unione europea sarà capace di riscoprire la propria anima e le proprie radici, anche quelle culturali e religiose negate anni fa. Se non sai chi sei non puoi definire il tuo ruolo nel mondo. La burocrazia non ci tirerà fuori dalla tempesta, la politica può farlo. Le regolamentazioni non ci renderanno più forti, le idee possono farlo. Le ideologie cieche non libereranno le nostre società”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Meeting di Rimini.
“Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti anche oggi, per salutarsi nel giorno della loro visita al Meeting di Rimini. Hanno convenuto sulla necessità di proseguire con determinazione sulla strada del rilancio infrastrutturale dell’Italia, dedicando massima attenzione a un nuovo e rilevante piano casa”. Lo fanno sapere fonti della Lega, secondo cui il vicepremier leghista e la presidente del Consiglio “non si sono salutati di persona solo per problemi di agenda, alla luce della visita a San Patrignano della premier e del programma di Salvini che visiterà gli stand prima del panel delle 15”.
“Abbiamo rimesso al centro il lavoro e ci siamo anche occupati di restituire all’Italia quella credibilità internazionale di cui aveva bisogno, che abbiamo saputo costruire prestando attenzione ai conti pubblici, ma senza rinunciare a destinare risorse alla sanità e al potere d’acquisto dei lavoratori più fragili. Lo abbiamo fatto con il taglio del cuneo fiscale reso strutturale, la detassazione dei premi di produttività, la super deduzione del costo del lavoro. Abbiamo avviato la riforma dell’Irpef”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Meeting di Rimini. “Ora è tempo di fare di più – ha aggiunto -, ora vogliamo concentrare l’attenzione sul ceto medio, così da rendere il sistema più equo e incentivante per chi produce reddito e contribuisce allo sviluppo della nazione”.
“L’Europa sembra sempre più condannata all’irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste dalla Cina e dagli Stati Uniti, come ha giustamente rilevato Mario Draghi qualche giorno fa da questo palco. Ora io che sono passata dall’essere un’impresentabile per aver collocato il mio partito all’opposizione del Governo Draghi all’essere definita una draghiana di ferro…. domani mi divertirò a leggere i giornali, ma mi interessa il fatto che molte delle critiche che ho sentito rispetto all’attuale condizione dell’Ue le condivido così tanto da averle formulate molto spesso nel corso degli anni, tanto da venire criticata aspramente anche da chi oggi si spella le mani. Sapevo che prima o poi tutti avrebbero dovuto fare i conti con la realtà“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini.
“Andremo avanti con la riforma della giustizia, nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati, che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento dal palco al Meeting di Rimini.
“Andremo avanti con le tre grandi riforme. Prima fra tutte quella del premierato”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento dal palco al Meeting di Rimini. “Andremo avanti – ha aggiunto – anche con la riforma dell’Autonomia e con quella di Roma Capitale, e andremo avanti con la riforma della Giustizia”.
“Una delle priorità che affronteremo con il vicepremier Matteo Salvini è quella di un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, perché senza casa è difficile costruire una famiglia”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento dal palco del Meeting di Rimini.
“Ogni tentativo che verrà fatto di impedirci di regolare il fenomeno della migrazione verrà rispedito al mittente. Non c’è giudice, politico o burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge dello Stato italiano”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento dal palco al Meeting di Rimini, in tema di migranti.
“Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto alla difesa di Israele dopo il 7 ottobre, non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti, coinvolgendo anche comunità cristiane e mettendo in difficoltà la prospettiva storia dei 2 popoli e 2 Stati”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini.
“Robuste sicurezze per l’Ucraina sono il presupposto non scontato per il percorso verso la pace”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento dal palco al Meeting di Rimini. “La proposta italiana basata sul meccanismo dell’articolo 5 (Nato, ndr)- ha aggiunto – è la principale sul tavolo. Penso che dobbiamo esserne fieri”.
“Condanniamo l’ingiustificabile uccisione dei giornalisti, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini in merito all’attacco sull’ospedale Nasser di Khan Younis nella Striscia di Gaza.
“‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’, è il titolo che avete scelto per questa edizione. Io potrei trovare una similitudini con Atreju, il ragazzo della Storia infinita che lotta contro il nulla che avanza”. Viviamo in un tempo in cui si vuole “omologare tutto, fatto di individui senza identità e memoria, senza appartenenza, un individuo nella cui esistenza non c’è più nulla per cui valga la pena impegnarsi e lottare. Siamo chiamati nei deserti fisici e sociali del nostro tempo a costruire con mattoni nuovi, significa costruire con mattoni che sappiano resistere ai venti dell’epoca e assaltare le paludi. Il campo nel quale abbiamo dimostrato di voler stare in questi ormai quasi tre anni alla guida della Nazione non è il campo delle ideologie, non è il campo delle utopie, non è il campo di chi pensa che sia possibile modellare la realtà sulla base delle proprie convinzioni. Il campo che abbiamo scelto è il campo del reale, a contatto con il mondo reale“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini.
“Grazie per questa accoglienza, commovente per me. Ringrazio il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz e la grande famiglia del Meeting non soltanto per l’invito ma per un evento che da quasi mezzo secolo segna un evento fondamentale nel dibattito della nazione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento dal palco al Meeting di Rimini. “È per me un piacere e un onore essere qui con voi oggi, – ha proseguito – perché sono convinta che quello che accade ogni anno in questi padiglioni sia prezioso. Confesso che ho sempre guardato al Meeting con ammirazione perché è la piazza del dialogo per eccellenza“. “È una passione – ha aggiunto – che solo chi conosce il senso di appartenenza a una comunità può riconoscere. Senza volontari non esisterebbe il meeting. Voglio tributare loro il mio di applauso perché sono un vero spettacolo”.