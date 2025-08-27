Meloni a Israele: “Inaccettabile uccisione di giornalisti a Gaza”

Giorgia Meloni condanna l’attacco di Israele che a Gaza ha provocato la morte di cinque giornalisti, all’ospedale Nasser di Khan Younis. “Condanniamo l’ingiustificabile uccisione dei giornalisti, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra”, ha dichiarato la presidente del Consiglio intervenendo al Meeting di Rimini.

“Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto alla difesa di Israele dopo il 7 ottobre non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti, coinvolgendo anche comunità cristiane e mettendo in difficoltà la prospettiva storia dei due popoli e due Stati”, ha detto ancora la premier. “Rivendichiamo il ruolo ricoperto dall’Italia in questa crisi – ha ancora aggiunto Meloni – e voglio ringraziare il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Siamo il primo paese non musulmano per evacuazioni sanitarie da Gaza. C’è chi scrive le mozioni e chi salva bambini, io sono fiera di fare parte dei secondi”.