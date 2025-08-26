Il tifone Kajiki colpisce il Vietnam: piogge torrenziali e allagamenti ad Hanoi

Forti piogge si sono abbattute martedì su diverse aree del Sud-est asiatico, in seguito all’arrivo del tifone Kajiki che ha toccato terra in Vietnam. Le precipitazioni hanno causato l’allagamento delle strade nella capitale Hanoi, divelto cartelloni pubblicitari e abbattuto pali della luce e alberi.

Secondo i media statali vietnamiti, il tifone si è trasformato in una depressione tropicale spostandosi verso il Laos. Le autorità meteorologiche prevedono ulteriori piogge anche in Thailandia nelle prossime ore. Il governo vietnamita aveva predisposto l’evacuazione preventiva di quasi 600.000 persone nelle province di Thanh Hoa, Quang Tri, Hue e Danang, dove oltre 152.000 abitazioni si trovano in aree ad alto rischio.

Oltre 16.500 soldati e 107.000 membri delle forze paramilitari sono stati mobilitati per assistere nelle operazioni di evacuazione e sono pronti a intervenire per eventuali missioni di ricerca e salvataggio.