Vietnam, 300mila evacuati per l’arrivo del tifone Kajiki

Le autorità governative del Vietnam ha dichiarato che intende evacuare più di 300.000 persone e ha cancellato più di una dozzina di voli nazionali a causa dell’avvicinarsi del tifone Kajiki. Oltre 325.500 residenti in cinque province costiere saranno trasferiti in scuole ed edifici pubblici trasformati in centri di evacuazione temporanei, hanno affermato le autorità, mentre la compagnia aerea nazionale Vietnam Airlines e Vietjet hanno annunciato la cancellazione dei voli.

La tempesta dovrebbe toccare terra oggi sulla costa orientale del Vietnam. “La situazione è estremamente pericolosa e non è sicura per alcun veicolo o struttura, come imbarcazioni turistiche, pescherecci e impianti di acquacoltura”, hanno affermato le autorità competenti che lavorano presso il Ministero dell’agricoltura e dell’ambiente.

Secondo il Joint Typhoon Warning Center, il tifone Kajiki sta lentamente superando la costa meridionale della Cina con venti sostenuti che raggiungono una velocità massima di 90 nodi (167 chilometri orari) e si prevede che si intensificherà ulteriormente.

Secondo l’amministrazione meteorologica cinese, lunedì e martedì sono previste forti piogge in alcune zone delle province vietnamite di Ha Tinh e Nghe An, con forti venti che potrebbero avere ripercussioni su impianti energetici, trasporti e altri settori industriali.

Si tratta della quinta tempesta tropicale che colpisce il Vietnam quest’anno, con oltre 100 persone uccise o disperse a causa di disastri naturali nei primi sette mesi del 2025, secondo il Ministero dell’Agricoltura.