Gaza, l'attacco dell'Idf sull'ospedale Nasser ripreso in diretta tv

Le immagini, trasmesse in diretta televisiva dall’emittente Al Ghad Tv, del momento in cui l’esercito israeliano ha colpito con un raid aereo il quarto piano dell’ospedale Nasser di Khan Younis, uccidendo 20 persone tra cui cinque giornalisti. Le vittime sono state uccise da un doppio attacco: prima un missile ha colpito l’edificio e poco dopo, mentre – come si vede dalle riprese – arrivavano i soccorsi, un altro missile ha colpito lo stesso punto. L’esercito israeliano ha annunciato che condurrà un’indagine sull’attacco, affermando che “si rammarica per qualsiasi danno arrecato a persone non coinvolte e non prende di mira i giornalisti in quanto tali”.