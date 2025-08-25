Gaza, raid di Israele. Le notizie del 25 agosto 2025 in diretta

Sarebbero quattro i giornalisti morti in seguito al raid israeliano che ha colpito l’ospedale Nasser di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera spiegando che fra loro c’è anche il cameraman dell’emittente del Qatar, Mohammed Salama. Le altre vittime sarebbero i cameraman Moaz Abu Taha, Hossam Al-Masry e la giornalista Mariam Abu Daqqa.
E’ salito a 19 il bilancio delle vittime del raid israeliano che ha colpito l’ospedale Nasser di Khan Younis.
Secondo un funzionario militare israeliano, l’attacco dell’Idf all’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, non è stato un raid aereo condotto dall’aeronautica militare israeliana. Lo riporta Times of Israel. L’Idf non ha ancora rilasciato commenti sull’attacco.
Tra i quattro giornalisti morti nell’attacco delle forze israeliane contro l’ospedale Nasser, nel sud della Striscia di Gaza, c’è una freelance che collaborava con Associated Press. Mariam Dagga, 33 anni, collaborava con AP dall’inizio della guerra a Gaza, oltre che con altre testate.
Dagga aveva raccontato dei medici dell’ospedale Nasser impegnati a salvare bambini senza patologie pregresse che stavano morendo di fame. Al Jazeera ha confermato che il suo giornalista Mohammed Salam è tra le vittime del raid all’ospedale. Reuters ha riferito che anche il suo cameraman collaboratore Hussam al-Masri è rimasto ucciso nell’attacco. Il fotografo Hatem Khaled, anch’egli collaboratore di Reuters, è rimasto ferito. Secondo il Committee to Protect Journalists, sono 192 i giornalisti uccisi a Gaza nei 22 mesi di guerra. A titolo di confronto, nello stesso periodo 18 giornalisti sono stati uccisi nella guerra Russia-Ucraina, sempre secondo il CPJ.
Undici persone, tra cui due bambini, sono morte per malnutrizione nelle ultime 24 ore a Gaza. Lo dichiara il ministero della Salute dell’enclave, citato da Al Jazeera, secondo cui il numero totale di morti per fame e malnutrizione a Gaza è salito a 300, tra cui 117 bambini.
