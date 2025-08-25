Gaza, raid di Israele. Le notizie del 25 agosto 2025 in diretta

Sarebbero quattro i giornalisti morti in seguito al raid israeliano che ha colpito l’ospedale Nasser di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera spiegando che fra loro c’è anche il cameraman dell’emittente del Qatar, Mohammed Salama. Le altre vittime sarebbero i cameraman Moaz Abu Taha, Hossam Al-Masry e la giornalista Mariam Abu Daqqa.

Medioriente, tutte le notizie del 25 agosto 2025 Attacchi su Gaza, tregua lontana. Tutte le notizie sul conflitto in Medio Oriente. Inizio diretta: 25/08/25 10:00 Fine diretta: 25/08/25 22:00