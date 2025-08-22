Usa, Trump porta pizza e hamburger alla Guardia Nazionale: "Divertiamoci, poi torniamo al lavoro"

Il presidente Donald Trump si è unito a decine di agenti delle forze dell’ordine in una struttura della Us Park Police a Washington, portando hamburger e pizza dalla Casa Bianca. “Renderemo questo posto sicuro, e poi passeremo ad altri luoghi, ma resteremo qui per un po’”, ha dichiarato. Trump aveva anticipato già nel corso della giornata l’intenzione di unirsi alle forze dell’ordine per le strade di Washington. Una fonte a conoscenza della vicenda ha riferito alla Cnn che alcuni membri dell’ufficio di Washington del Secret Service, incaricati di gestire gli spostamenti presidenziali, sono stati colti di sorpresa dall’annuncio del presidente. Trump è arrivato alla struttura poco dopo le 17:20, dove decine di agenti delle forze dell’ordine e membri della Guardia Nazionale lo hanno accolto all’esterno. Ad accompagnarlo nella visita c’erano la procuratrice generale Pam Bondi, il segretario agli Interni Doug Burgum, il viceprocuratore generale Todd Blanche e il vice capo di gabinetto Stephen Miller.