Trump contro il crimine a Washington: “Assumo controllo polizia e invio la Guardia Nazionale”

Il governo federale degli Usa assumerà il controllo della Metropolitan Police di Washington. Lo ha annunciato il presudente Donald Trump, invocando un articolo dell’Home Rule Act, la legge che nel 1973 assegnò l’autonomia amministrativa al District of Columbia. Inoltre, il presidente ha annunciato l’invio della Guardia Nazionale nelle strade della città, per “ristabilire la legge e la sicurezza pubblica”. Saranno 800 i militari della Guardia Nazionale che verranno dispiegati nelle strade di Washington, ma “molti altri” saranno aggiunti “se necessario”. Trump ha dichiarato per Washington una “emergenza di sicurezza pubblica“. Il controllo delle forze di polizia della città verrà assunto dalla ministra della Giustizia Pam Bondi, ha detto il presidente parlando alla Casa Bianca. Inoltre, “se necessario”, oltre alla Guardia Nazionale a Washington verrà impiegato anche l’esercito per i compiti di pubblica sicurezza.

“Azione storica per salvare salvare Washington”

Trump ha annunciato “un’azione storica per salvare la nostra capitale”. Washington, ha detto il presidente in una conferenza stampa convocata alla Casa Bianca, “è fuori controllo, ma riprenderemo il controllo velocemente come abbiamo fatto al confine meridionale”. Per Washington, ha detto il presidente, “è il giorno della liberazione” e “ci riprenderemo la nostra capitale”. “Washington, D.C. sarà liberata oggi! Il crimine, la barbarie, la sporcizia e la feccia spariranno Io renderò la nostra capitale di nuovo grande! I giorni in cui si uccidevano o si ferivano senza pietà persone innocenti sono finiti! Ho rapidamente sistemato il confine (nessun clandestino negli ultimi 3 mesi!), Washington è la prossima!”, ha anche scritto su Truth il presidente.

“Omicidi a Washington peggio che a Bogotà e Città del Messico”

“Il tasso di omicidi a Washington è più alto di quello di Bogotà e Città del Messico”, ha inoltre detto Donald Trump annunciando una serie di azioni per combattere la criminalità nella capitale federale degli Stati Uniti. Ma secondo i dati federali, nel 2024 il tasso di criminalità violenta a Washington ha raggiunto il dato più basso degli ultimi 30 anni, con un ulteriore calo del 26% quest’anno rispetto all’anno precedente.

Trump mobilita agenti Fbi per pattugliamento notturno strade Washington

L’amministrazione Trump ha inoltre in programma di riassegnare temporaneamente 120 agenti dell’FBI a Washington con compiti di pattugliamento notturno, nell’ambito della repressione della criminalità di strada in città. E’ quanto riporta il New York Times. La maggior parte degli agenti verrà ritirata dai propri incarichi abituali presso l’ufficio di Washington dell’FBI, ma non è chiaro se i dirigenti dell’agenzia dovranno ritirare altro personale dalle città vicine. Una portavoce dell’FBI ha affermato che gli agenti stavano “partecipando all’aumento della presenza delle forze dell’ordine federali a Washington” e ha inoltrato ulteriori domande alla Casa Bianca. La notizia delle riassegnazioni temporanee era stata riportata per la prima volta dal Washington Post.

Trump ha affermato che la criminalità a Washington sta aumentando in modo incontrollabile. Sebbene le statistiche mostrino che la criminalità violenta in città ha raggiunto il minimo storico degli ultimi 30 anni lo scorso anno e quest’anno è diminuita di un altro 26% , la criminalità giovanile è un problema persistente per i funzionari comunali.

Ieri l’annuncio su Truth: “Via i senzatetto dalla città”

“Renderò la nostra capitale più sicura e più bella che mai. I senzatetto devono andarsene, immediatamente. Vi daremo un posto dove stare, ma lontano dalla capitale” aveva scritto ieri su Truth il presidente americano, Donald Trump. “Tutto avverrà molto rapidamente, proprio come al confine dove siamo passati da milioni di immigrati a zero negli ultimi mesi. Questo sarà più facile: preparatevi!”, aveva aggiunto.

Manifestazione vicino alla Casa Bianca contro l’annuncio di Trump

A un isolato di distanza dalla Casa Bianca è in corso una manifestazione alla quale stanno partecipando circa 200 persone. I manifestanti protestano contro le azioni annunciate dal presidente Donald Trump per assumere il controllo delle forze di polizia di Washington e combattere la criminalità in città.