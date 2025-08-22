Ucraina, Rutte in visita a Kiev: l'accoglienza di Zelensky

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, si è recato venerdì a Kiev, per una visita a sorpresa in Ucraina, dove ha incontrato Volodymyr Zelensky. Il video che mostra l’arrivo del numero uno dell’Alleanza Atlantica è stato pubblicato dal presidente ucraino sui social. Zelensky ha affermato che i due hanno discusso di possibili garanzie di sicurezza per l’Ucraina, insistendo sul fatto che dovrebbero essere strutturate in modo simile al principio fondamentale dell’Articolo 5 della Nato, secondo cui un attacco a un membro è un attacco a tutti. Il presidente ucraino ha anche ripetutamente affermato che la Russia sta cercando di evitare un incontro tra lui e Putin.