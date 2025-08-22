Ucraina, distrutti da Mosca 54 droni ucraini. Budapest: “Nuovo attacco a oleodotto Druzhba”

Il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Tass, dichiara che le forze di difesa aerea di Mosca hanno hanno distrutto e intercettato 54 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte.

Budapest: “Nuovo attacco a oleodotto Druzhba, forniture interrotte”

“Ieri sera l’oleodotto Druzhba è stato nuovamente attaccato per la terza volta in poco tempo, interrompendo le forniture di petrolio all’Ungheria”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, facendo riferimento all’oleodotto russo ‘dell’amicizia’ che rifornisce, tra i veri paesi, anche l’Ungheria. “Questo è un chiaro attacco alla nostra sicurezza energetica e un altro tentativo di trascinarci in guerra. Non avrà successo. Noi sosteniamo la pace e i nostri interessi nazionali”, aggiunge.

Kallas: “Cedere territori alla Russia è come cadere nella trappola di Putin”

L’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, in un’intervista alla Bbc, ha messo in guardia dal costringere l’Ucraina a cedere territori alla Russia come parte di un futuro accordo di pace. Nella sua prima intervista nel Regno Unito da quando i leader dell’Ue hanno aderito ai colloqui di pace con l’Ucraina alla Casa Bianca di Donald Trump, Kallas ha dichiarato che lasciare che la Russia mantenga i territori ucraini è una “trappola in cui Putin vuole farci cadere“.

La regione del Donbass, nell’Ucraina orientale, è da tempo contesa dalla Russia, con un’aggressione militare che ha costretto 1,5 milioni di ucraini a fuggire nell’ultimo decennio. L’Ucraina ha sempre rifiutato di cedere il Donbass al Cremlino in cambio della pace, sebbene Trump abbia sottolineato la necessità di uno “scambio di territori”. Kallas, inserita nella ‘lista dei ricercati’ del Cremlino, ha parlato a lungo anche di garanzie di sicurezza “credibili e solide” per l’Ucraina, ammettendo che non ci sono molti “passi concreti” per una forza dissuasiva in questa fase dei negoziati. “La garanzia di sicurezza più forte è un forte esercito ucraino”, afferma, sottolineando l’importanza di stabilire garanzie che “non siano solo sulla carta”. Secondo Kallas, spetta agli Stati membri della “coalizione dei volenterosi” determinare esattamente in che modo potrebbero contribuire, e che non è ancora chiaro in quale veste queste forze opereranno.