Ucraina, Rutte a Kiev: "Servono solide garanzie di sicurezza"

“Robuste garanzie di sicurezza saranno essenziali, ed è ciò a cui stiamo lavorando”. Così il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in conferenza stampa congiunta a Kiev insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader dell’Alleanza Atlantica si è recato venerdì nella capitale ucraina per una visita a sorpresa, e con Zelensky la discussione ha riguardato soprattutto le possibili garanzie di sicurezza per l’Ucraina in caso di accordo di pace con la Russia. “Il Memorandum di Budapest e l’accordo di Minsk non hanno fornito quelle garanzie di sicurezza. Quindi sappiamo esattamente come un accordo non dovrebbe essere. Ora stiamo lavorando insieme – Ucraina, Europa, Stati Uniti – per garantire che le garanzie di sicurezza siano di un livello tale che Vladimir Vladimirovich Putin non tenterà mai più di attaccare l’Ucraina”, ha aggiunto Rutte.