venerdì 22 agosto 2025

Ultima ora

Migranti gettati in mare di notte, il salvataggio di 10 naufraghi al largo della Libia

Dieci migranti sono stati salvati nella notte tra mercoledì e giovedì al largo delle coste libiche. La ong Mediterranea Saving Humans ha pubblicato il video dei soccorsi: diverse persone sono in mare, in balia delle onde. Secondo quanto riferito dai soccorritori i migranti erano stati picchiati e gettati in mare da un’imbarcazione “di tipo militare” che si è avvicinata alla loro nave di soccorso a circa 30 miglia nautiche a nord della capitale libica Tripoli. Mediterranea ha anche affermato che la sua imbarcazione è stata minacciata più volte nei giorni scorsi mentre navigava al largo delle coste libiche, ma in acque internazionali.