Corea del Nord, Kim Jong Un premia i soldati tornati dall'Ucraina: le immagini della cerimonia

Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha tenuto una cerimonia nella capitale Pyongyang per conferire onorificenze statali ai soldati tornati dal combattimento in Ucraina e per piangere i caduti, secondo quanto riferito venerdì dai media statali. L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Korean Central News Agency ha riferito che Kim ha conferito il titolo di “eroi” dello Stato ai comandanti e ai soldati tornati dopo aver combattuto a fianco delle forze russe nella regione di confine di Kursk contro l’Ucraina. Ha anche posto delle medaglie accanto ai ritratti dei soldati nordcoreani caduti, descritti dai media statali come ‘martiri’.

“I partecipanti alle operazioni all’estero, attraverso la loro lotta risoluta e il loro nobile sacrificio, hanno compiuto grandi imprese che saranno ricordate per sempre nella storia”, ha detto Kim in un discorso. Secondo le stime della Corea del Sud, dalla scorsa autunno la Corea del Nord ha inviato circa 15.000 soldati in Russia e ha anche fornito grandi quantità di equipaggiamento militare, tra cui artiglieria e missili balistici, a sostegno degli sforzi di Putin contro l’Ucraina. Kim ha anche accettato di inviare migliaia di operai edili militari e sminatori nella regione russa di Kursk, un dispiegamento che secondo i servizi segreti sudcoreani potrebbe avvenire a breve.