Incontro tra i ministri degli Esteri Lavrov e Choi: "Contatti stretti tra nostri eserciti"

La ministra degli Esteri della Corea del Nord ha dichiarato che Pyongyang è pronta a fornire sostegno e assistenza alla Russia nel conflitto ucraino. “Vi assicuriamo ancora una volta che fino al giorno della vittoria saremo sempre saldamente al fianco dei nostri compagni russi”, ha dichiarato Choi Son Hee durante i colloqui con il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, come riporta Interfax. “Fin dall’inizio dell’operazione militare speciale, il presidente della Repubblica Democratica Popolare di Corea Kim Jong-un ha dato istruzioni di non guardare indietro a nessuno e di sostenere e fornire assistenza all’esercito russo e al popolo russo con coerenza e forza”, ha aggiunto la ministra. Ha osservato che gli Stati Uniti e i Paesi occidentali, fornendo armi a Kiev, “stanno cercando di scatenare una guerra a lungo termine in Ucraina contro la Russia”.

Lavrov: “Contatti stretti tra nostri eserciti”

“Sono stati stabiliti contatti molto stretti tra i militari dei due Paesi e lungo la linea dei servizi di sicurezza. Questo ci permette anche di risolvere compiti praticamente significativi e importanti per la sicurezza dei vostri e dei nostri cittadini”, ha dichiarato Lavrov aprendo l’incontro con la sua omologa nordcoreana Choi Hong Si, secondo quanto riporta Interfax.

