Calcio, oltre 100 tifosi dell'Universidad de Chile arrestati dopo gli scontro con l'Independiente: le immagini

Oltre cento tifosi cileni della Universidad de Chile sono stati arrestati dopo che i violenti scontri sugli spalti durante una partita della Copa Sudamericana con gli argentini dell’Independiente, a Buenos Aires. Gli scontri hanno causato almeno 20 feriti, uno dei quali in condizioni critiche, secondo quanto riferito giovedì dalle autorità locali. Le violenze hanno portato alla sospensione della partita, disputata mercoledì sera allo stadio Libertadores de América di Avellaneda, nella provincia di Buenos Aires, capitale dell’Argentina. La CONMEBOL, l’organismo che governa il calcio sudamericano, ha dichiarato giovedì che sta indagando sull’incidente. Proprio mentre i tifosi dell’Universidad stavano lasciando gli spalti, alcuni sostenitori dell’Independiente con il volto coperto da cappucci hanno sfondato le porte per entrare nel settore riservato agli ospiti. Qui hanno aggredito i tifosi avversari con bastoni e barre di metallo. Le autorità locali hanno riferito che 125 tifosi del club cileno sono stati arrestati per aggressione e resistenza all’arresto. Di questi, 101 sono rimasti in stato di fermo, secondo il ministero degli Esteri cileno. Il presidente cileno Gabriel Boric ha incaricato il ministro dell’Interno Álvaro Elizalde di recarsi a Buenos Aires e ha dichiarato che si adopererà per “tutelare i diritti” dei cileni coinvolti.