Ucraina, la Russia lancia 574 droni sulle regioni occidentali: le immagini da Lviv

La Russia ha lanciato 574 droni da combattimento e droni esca contro l’Ucraina durante la notte, oltre a 40 missili di vario tipo, prendendo di mira principalmente le regioni occidentali del Paese, secondo quanto riferito giovedì dalle autorità ucraine.
A Leopoli sono stati danneggiati 26 edifici residenziali, un asilo e alcuni edifici amministrativi dopo l’attacco combinato.
Ha riferito che una persona è rimasta uccisa nell’attacco e altre tre sono rimaste ferite. “Le case sono state perquisite ed è possibile che vengano registrate altre persone con traumi di vario tipo”, ha dichiarato Vitalyi Turovtsev, rappresentante del Servizio di emergenza statale dell’Ucraina nella regione di Leopoli.
