Ucraina-Russia, le notizie del 21 agosto. Zelensky: “Ho chiesto a Trump di parlare con Orban su adesione Ue”

Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina, mentre si intensifica il dibattito internazionale sul futuro della sicurezza europea. Il vicepresidente USA JD Vance ridimensiona il ruolo americano nel dopoguerra, spingendo l’Europa ad assumersi maggiori responsabilità. Kiev, intanto, ribadisce che non accetterà concessioni territoriali in cambio della pace. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky segnala un rafforzamento delle forze russe nel sud del Paese: “I russi continuano a trasferire parte delle truppe dalla direzione di Kursk a Zaporizhzhia”, ha dichiarato, sottolineando l’intensificarsi delle operazioni nemiche nell’area.
Il missile da crociera a lungo raggio ‘Flamingo’ è stato testato con successo dal programma missilistico ucraino e presto entrerà in produzione di massa. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti, come riporta Rbc-Ucraina. “Questo è il missile di maggior successo che abbiamo finora. Ha una gittata di 3.000 chilometri, il che è importante”, ha detto Zelensky, “entro dicembre ne avremo di più. E entro la fine di dicembre o tra gennaio e febbraio, dovrebbe esserci la produzione aumeterà. Dobbiamo valutare il successo dei test e il finanziamento di questo programma”.
Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato di aver chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di influenzare il primo ministro ungherese Viktor Orban affinché non blocchi l’adesione dell’Ucraina all’Ue. “Ho chiesto al presidente Trump di non bloccare il nostro ingresso nell’Unione Europea. Il presidente Trump ha promesso che il suo team avrebbe lavorato su questo”, ha detto Zelensky ai giornalisti, come riporta Ukrinform. “Credo che sia assolutamente giusto che l’Ucraina voglia entrare nell’Unione Europea. Ha tutto il diritto di farlo. È un nostro diritto sovrano”, ha aggiunto, “e qui l’America ci sosterrà. Anche questo è molto importante. E, per quanto ne so, i segnali rilevanti dalla Casa Bianca arriveranno a Budapest”. Trump ha effettivamente tenuto una telefonata con Orban il 18 agosto, dopo i colloqui a Washington.
Si sta discutendo con la Svizzera, l’Austria e la Turchia come possibili sedi per l’incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo russo Vladimir Putin, a cui si aggiungerà poi il presidente Usa Donald Trump. Lo ha fatto sapere lo stesso Zelensky, parlando con i giornalisti.
“Vogliamo arrivare a un accordo sulla struttura delle garanzie di sicurezza entro sette-dieci giorni. Sulla base di tale accordo, miriamo a tenere un incontro trilaterale. Questa era la mia logica”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai giornalisti dopo il suo viaggio a Washington insieme ai leader europei. “Il presidente Trump ha suggerito una logica leggermente diversa: un incontro trilaterale attraverso uno bilaterale”, ha spiegato, “ma poi abbiamo tutti convenuto che, in ogni caso, continueremo a lavorare sulle garanzie di sicurezza, stabilendo questo quadro approssimativo, simile all’articolo 5. E quello che abbiamo oggi è il sostegno politico a questo”.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti ha ribadito di essere pronto a tenere colloqui diretti con il presidente russo Vladimir Putin. “E se i russi non fossero pronti?”, ha affermato, “gli europei hanno sollevato la questione. Se i russi non fossero pronti, vorremmo vedere una reazione forte da parte degli Stati Uniti”.
I russi “continuano a trasferire parte delle truppe dalla direzione di Kursk a Zaporizhzhia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai giornalisti, come riporta Ukrinform. “Le forze nemiche si stanno rafforzando a Zaporizhzhia”, ha aggiunto Zelensky.
Una persona è rimasta uccisa e due sono rimaste ferite a seguito di un attacco combinato con droni e missili da crociera a Leopoli. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale di Leopoli, Maksym Kozytskyi, come riportato da Unian. “Decine di edifici residenziali sono stati danneggiati. Tutti i servizi competenti stanno lavorando sul posto”, ha aggiunto Kozytskyi. “È stata una notte rumorosa a Leopoli. Il nemico ha sferrato un attacco combinato utilizzando droni Shahed e missili. Ancora una volta, proprio come un mese fa, l’attacco ha colpito la via Oleny Stepanivny”, ha scritto il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi su Facebook, secondo Ukrinform.
Pensa che Putin è seriamente intenzionato a porre fine alla guerra? “È una bella domanda perché Mosca non è affatto pronta a uscire dalla guerra. La strategia di Putin è condurre lunghi negoziati senza mai arrivare al cessate il fuoco. Perché non vuole rinunciare agli strumenti di pressione, cioè ai missili contro la popolazione civile. E il secondo elemento, che pochi comprendono, è il ruolo della Cina. La Russia dipende moltissimo dalla Cina, non solo in senso economico. Mosca è al punto più basso della sua sovranità e della sua indipendenza. Quindi per Putin è estremamente pericoloso entrare in conflitto con gli Usa.Perché dipende fortemente dalla Cina e non può gestirle entrambe. L’unica cosa che dà potere a Putin è la guerra in Ucraina. E quindi è prevedibile che continuerà la guerra, ritenendo di avere risorse per il fronte, rallenterà i negoziati, cercherà di giocare sui conflitti tra gli interessi tra Cina, Europa e Stati Uniti e porrà condizioni negoziali irrealistiche. Già ora lo sta facendo”. Così Mykhailo Podolyak, primo consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una intervista a ‘Repubblica’. “Per la Russia, il cessate il fuoco è, in sostanza, una condizione molto sfavorevole. Si priverebbe di strumenti chiave per esercitare pressione sull’Ucraina. Ma quale pace può essere stabile quando ci sono combattimenti in corso?”, spiega. In caso di cessate il fuoco “a quel punto sul tavolo potrebbe esserci qualsiasi tipo di questione, territoriale o politica. Lo ha detto lo stesso presidente Zelensky. Ma – partendo da una posizione chiaramente basata sul diritto internazionale”.
“Non capisco bene come le concessioni all’aggressore possano portare alla fine della guerra. In questo modo l’aggressore non paga il prezzo dell’aggressione, anzi. E allora perché dovrebbe fermarsi? Inoltre il presidente Zelensky lo ha detto molto chiaramente: la cessione di territori alla Russia è vietata”, risponde all’osservazione sulle ripetute dichiarazioni di Trump che alla fine l’Ucraina dovrà accettare degli ‘scambi’ di territori. Sulle condizioni di sicurezza, Podolyak aggiunge che “l’elemento fondamentale è l’esercito ucraino: c’è il nodo dell’approvvigionamento, della garanzia del sostentamento finanziario. Dovrà essere un esercito forte e numeroso”. Inoltre “l’Ucraina deve avere anche un’alleanza, una rete di relazioni. Non la Nato, ma comunque un’alleanza. Attualmente si discute di contingenti di diversi paesi, si parla di 10 paesi, e anche la Francia è in discussione. E Giorgia Meloni propone di ricorrere all’articolo 5 della Nato, estendendolo all’Ucraina senza che entri nella Nato. Ma l’articolo 5 non sarebbe automatico, vincolante. E quindi bisogna ripensarlo. Perché se è solo consultivo gli alleati si potrebbero riunire e qualcuno potrebbe dire: ‘Non possiamo partecipare direttamente al vostro scontro con la Russia’”.
“Sembra ci sia un nuovo realismo di Putin. Meglio battere il ferro finché è caldo”. Lo afferma il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak, in una intervista al ‘Corriere della Sera’. Per una volta il più intimo consigliere e amico di Zelensky ammette di essere “soddisfatto”. Yermak spiega: “Credo, spero, sarà prima un summit bilaterale”. Subito Putin e Zelensky, “seguito a tamburo battente dal summit trilaterale con Trump”, anche se “non sappiamo ancora” dove. “Ci sono varie località in lizza: Ginevra, Istanbul, il Vaticano, l’Arabia Saudita”, prosegue, spiegando che il luogo dell’incontro “deve essere una scelta condivisa. Noi vorremmo certamente in Europa, ma si mira al risultato migliore. E sarebbe bene che passasse il meno tempo possibile dall’incontro con Trump”. “Con la guerra in corso e al punto in cui siamo tutto resta aperto. Non sappiamo. Ma solo poco tempo fa tanti avrebbero ritenuto impossibile il summit di tre giorni fa tra Zelensky, gli europei e Trump nell’Ufficio Ovale con l’atmosfera di unità e collaborazione: un successo storico”, aggiunge. Secondo Yermak Putin non è cambiato, “però ha capito che non può trasformarci in una sorta di Bielorussia-bis. Putin è rimasto sorpreso dalla nostra capacità di resistenza e adesso è spiazzato dalla nuova cooperazione tra noi, la Ue e Trump. Tutto questo lo spinge a un atteggiamento più realista”.
Le forze di difesa aerea hanno distrutto e intercettato 49 droni ucraini sopra le regioni della Russia e del Mar Nero durante la notte. Lo riferisce il Ministero della Difesa russo, come riportato dalla Tass. “Durante la notte scorsa, 49 velivoli senza pilota ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio: 21 UAV sul territorio della regione di Rostov, 7 UAV sul territorio della regione di Voronezh, 5 UAV sul territorio della regione di Belgorod, 4 UAV sul territorio della Repubblica di Crimea, 3 UAV sul territorio della regione di Bryansk, 3 UAV sul territorio della regione di Kaluga, 2 UAV sul territorio della regione di Oryol, 2 UAV sul Mar Nero, 1 UAV sul territorio della regione di Kursk e 1 UAV sul territorio della regione di Tula”, ha affermato il ministero.
La Russia ha lanciato un’ondata di missili e droni contro città in tutta l’Ucraina, comprese regioni nell’estremo ovest del Paese, situate a centinaia di chilometri dal fronte. Lo riferisce il Kyiv Independent. Nella notte del 21 agosto sono state udite esplosioni nell’oblast di Rivne, dove la Russia ha lanciato bombardieri e droni, provocando l’attivazione dell’allerta aerea in tutta l’Ucraina. Tre esplosioni sono state udite nell’oblast di Rivne, dove secondo quanto riferito sono decollati caccia russi MiG-31 in grado di lanciare missili balistici Kinzhal. L’oblast di Rivne, nell’Ucraina occidentale, è lontana dal fronte e si trova a circa 304 chilometri (390 miglia) a ovest di Kiev. Nel frattempo, nella capitale Ucraina, i media locali hanno riferito che droni russi Shahed si stanno avvicinando a Kiev. I droni stavano volando nello spazio aereo sopra la periferia di Kiev, secondo quanto riferito dall’amministrazione militare della città alle 3:48 del mattino, ora locale. Le difese aeree erano operative nella capitale Ucraina durante l’assalto russo, secondo quanto riferito dall’amministrazione militare della città di Kiev alle 3:55 del mattino. L’aviazione militare Ucraina ha riferito che decine di droni russi si stavano dirigendo verso l’Ucraina occidentale, comprese le regioni di Leopoli, Ternopil e Khmelnytskyi. Un drone Shahed è stato avvistato sopra il distretto di Zolochiv nell’oblast di Leopoli, come ha dichiarato il governatore Maksym Kozytskyi, aggiungendo che le difese aeree erano operative nell’oblast di Leopoli. Esplosioni sono state udite nelle città ucraine dell’estremo ovest di Leopoli, Lutsk e Mukachevo, secondo quanto riportato dai media. Ulteriori esplosioni sono state udite a Leopoli alle 4:49 circa ora locale, secondo quanto riportato da Suspilne. Un altro gruppo di missili da crociera sta sorvolando l’oblast di Sumy e si sta dirigendo verso l’oblast di Poltava, con missili attualmente sopra l’oblast di Poltava che si spostano più a ovest, secondo quanto riportato dall’aeronautica militare Ucraina alle 5:00 circa ora locale. L’attacco arriva pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concluso i colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky e i leader europei alla Casa Bianca il 18 agosto, nel quadro dell’intensificarsi degli sforzi per negoziare un accordo di pace. Da quando Trump ha incontrato Putin ad Anchorage il 15 agosto, almeno 31 civili sono stati uccisi e altri 145 sono rimasti feriti in attacchi russi in tutta l’Ucraina.