Gaza, Guterres critica Israele: "Operazione in Cisgiordania è contro il diritto internazionale"

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha ribadito giovedì il suo appello per un cessate il fuoco a Gaza, mentre Israele si prepara a lanciare un nuovo assalto. Durante una conferenza stampa a margine della nona Conferenza internazionale di Tokyo sullo sviluppo africano a Yokohama, Guterres ha affermato che l’ampliamento delle operazioni causerebbe “morte e distruzione su vasta scala” nel territorio, già in gran parte distrutto e controllato da Israele per circa il 75%. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha anche affermato che il progetto di insediamento di Israele nella Cisgiordania occupata, che di fatto dividerebbe il territorio in due, è illegale secondo il diritto internazionale e dovrebbe essere revocato.