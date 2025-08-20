Gaza, l’autorità della Striscia: “Quasi 19mila bambini uccisi da Israele dall’inizio della guerra”

Almeno 18.885 bambini sono tra gli oltre 62.000 palestinesi uccisi da Israele dall’inizio della guerra genocida a Gaza. E’ il dato shock riportato dall’ufficio stampa del governo della Striscia, come riporta Al Jazeera. Intanto il ministro della Difesa dello Stato ebraico Israel Katz ha approvato i piani offensivi dell’esercito per l’operazione a Gaza City.
Il progetto era stato presentato ieri sera dal capo di stato maggiore dell’esercito, il tenente generale Eyal Zamir, e da altri alti ufficiali. L’offensiva è stata soprannominata ‘Carri di Gedeone B’, come proseguo della precedente operazione con lo stesso nome, con cui le forze dell’Idf hanno preso il controllo del 75% del territorio della Striscia nel tentativo di fare pressione su Hamas per un accordo sul rilascio degli ostaggi.
Una fonte della sicurezza, citata dal Times of Israel, ha affermato che Katz ha elogiato il piano e i preparativi delle Idf durante l’incontro, che si è svolto dopo che il governo aveva ordinato all’esercito di conquistare Gaza City. L’esercito ha quindi emesso circa 60.000 ordini di chiamata per i riservisti per l’offensiva. Il ministro della Difesa israeliano ha anche approvato i “preparativi umanitari” per il milione di civili palestinesi che, secondo le stime, saranno sfollati da Gaza City verso il sud della Striscia.
Israele ha dato l’approvazione definitiva a un controverso progetto di insediamento in Cisgiordania che dividerebbe di fatto il territorio in due e che, secondo i palestinesi e le organizzazioni per i diritti umani, potrebbe distruggere i piani per un futuro Stato palestinese. Lo sviluppo dell’insediamento nella zona denominata E1, un’area aperta a est di Gerusalemme, è in discussione da oltre vent’anni, ma è stato congelato a causa delle pressioni degli Stati Uniti durante le precedenti amministrazioni. Mercoledì il progetto ha ricevuto l’approvazione definitiva dalla Commissione per l’urbanistica e l’edilizia, dopo che le ultime petizioni contro di esso sono state respinte il 6 agosto. Se il processo procederà rapidamente, i lavori infrastrutturali potrebbero iniziare nei prossimi mesi e la costruzione delle case potrebbe iniziare tra circa un anno. Il piano prevede circa 3.500 appartamenti per espandere l’insediamento di Maale Adumim, ha detto giovedì scorso il ministro delle Finanze ed esponente dell’estrema destra Bezalel Smotrich durante una conferenza stampa sul posto. Smotrich ha presentato l’approvazione come una risposta ai paesi occidentali che nelle ultime settimane hanno annunciato i loro piani per riconoscere uno Stato palestinese.
“Il Patriarcato Latino di Gerusalemme sta monitorando attentamente la rapida evoluzione della situazione a Gaza City, in particolare alla luce delle recenti decisioni e della mobilitazione in corso per un’imminente invasione. Rapporti ricevuti dalla nostra parrocchia della Sacra Famiglia indicano che diversi quartieri nelle vicinanze del complesso sono stati ora emessi con ordini di evacuazione. Il nostro personale sul campo testimonia che il rumore e l’impatto dei bombardamenti si stanno avvicinando pericolosamente al complesso parrocchiale stesso. Il Cardinale Pizzaballa e l’intero Patriarcato continueranno a seguire la situazione sul campo e informeranno di eventuali sviluppi. Siamo al fianco dei nostri fratelli a Gaza e preghiamo per la fine immediata di questa guerra”. Lo fa sapere con una nota il Patriarcato di Gerusalemme dei Latini.
“Vi chiedo di includere nelle vostre intenzioni la supplica per il dono della pace disarmata e disarmante per tutto il mondo, in particolare per l’Ucraina e il Medioriente”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’Udienza Generale in Aula Paolo VI, durante salutando i fedeli di lingua portoghese.
Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, esorta il governo israeliano e Hamas a concordare un cessate il fuoco per garantire il rilascio degli ostaggi. “Ora abbiamo un’opportunità molto concreta di risolvere il conflitto”, ha dichiarato Wadephul durante un incontro con il suo omologo indonesiano Sugiono nella capitale Giacarta. Molti Paesi limitrofi hanno contribuito a questo risultato, ha ricordato il ministro tedesco.
Il piano dell’esercito israeliano (Idf) per l’occupazione di Gaza City prevede la creazione di infrastrutture umanitarie nel sud della Striscia per il milione circa di civili palestinesi che saranno sfollati. Saranno istituiti altri siti di distribuzione degli aiuti e almeno altri due ospedali da campo. Anche l’Ospedale Europeo di Khan Younis, chiuso dopo che le Idf vi hanno fatto irruzione, dovrebbe riprendere le attività. Lo riporta il Times of Israel. “Nell’ambito dei preparativi per il trasferimento della popolazione da Gaza City alla Striscia di Gaza meridionale, sono iniziati i colloqui con le organizzazioni internazionali per reclutarle e istituire ulteriori ospedali da campo nel sud, e la risposta è positiva”, ha rivelato un funzionario della sicurezza, aggiungengo: “Ci sono anche piani per espandere l’infrastruttura medica esistente nel sud in collaborazione con le organizzazioni e, inoltre, si stanno valutando opzioni per aprire vie di accesso ad altre strutture mediche. L’Onu e le organizzazioni hanno iniziato a elaborare un piano per riavviare l’Ospedale europeo come ulteriore risposta medica”.
