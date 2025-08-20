Gaza, l’autorità della Striscia: “Quasi 19mila bambini uccisi da Israele dall’inizio della guerra”

Almeno 18.885 bambini sono tra gli oltre 62.000 palestinesi uccisi da Israele dall’inizio della guerra genocida a Gaza. E’ il dato shock riportato dall’ufficio stampa del governo della Striscia, come riporta Al Jazeera. Intanto il ministro della Difesa dello Stato ebraico Israel Katz ha approvato i piani offensivi dell’esercito per l’operazione a Gaza City.

Il progetto era stato presentato ieri sera dal capo di stato maggiore dell’esercito, il tenente generale Eyal Zamir, e da altri alti ufficiali. L’offensiva è stata soprannominata ‘Carri di Gedeone B’, come proseguo della precedente operazione con lo stesso nome, con cui le forze dell’Idf hanno preso il controllo del 75% del territorio della Striscia nel tentativo di fare pressione su Hamas per un accordo sul rilascio degli ostaggi.

Una fonte della sicurezza, citata dal Times of Israel, ha affermato che Katz ha elogiato il piano e i preparativi delle Idf durante l’incontro, che si è svolto dopo che il governo aveva ordinato all’esercito di conquistare Gaza City. L’esercito ha quindi emesso circa 60.000 ordini di chiamata per i riservisti per l’offensiva. Il ministro della Difesa israeliano ha anche approvato i “preparativi umanitari” per il milione di civili palestinesi che, secondo le stime, saranno sfollati da Gaza City verso il sud della Striscia.